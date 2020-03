Zum Nachdenken und Schmunzeln anregend

Lingenauer Mittelschüler präsentieren ihre Kunstwerke im Sitzungssaal der Gemeinde Lingenau.

Lingenau. Erfreut zeigten sich die Schülerinnen und Schüler der 3c-Klasse der Mittelschule Lingenau über die Idee von Bürgermeisterin Annette Sohler den Sitzungssaal der Gemeinde ein wenig aufzupeppen. Gemeinsam mit Klassenvorständin und Kunstlehrerin Christine Meusburger wurde überlegt, mit welchen Themenbereichen sich Bürgermeisterin und Gemeindevertretung am häufigsten in Sitzungen beschäftigen. Aber auch Themen, die den Schülerinnen und Schülern wichtig erschienen, wurden in kurzer Zeit in neun Kunstwerke verpackt. So werden in den Bildern die Themenbereiche Verkehr, Bildung, Landwirtschaft und Umwelt, Vereinswesen, Bauwesen, Jugend, Finanzen, Gewerbe und Nahversorgung sowie Familie und Soziales aufgegriffen.