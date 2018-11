Zum Jubiläum wird ein Tanzfest der Extraklasse garantiert

Zum zehnjährigen Vereinsbestehen von One Step Ahead gibt es ein Showprogramm mit Highlights

RANKWEIL. Seit September dieses Jahres läufen die Vorbereitungen vom Rankweiler Tanzklub One Step Ahead für die Jubiläumsausgabe auf Hochtouren. Zum zehnjährigen Vereinsbestehen im kommenden Jahr rückt im modernsten Showprogramm der Extraklasse das Tanzen und Singen in den Mittelpunkt des Geschehen. „Tanzen hat überall Platz. Es braucht nur die Körpersprache zum Tanzen und wir wollen der Bevölkerung zum Jubiläum etwas ganz Besonderes bieten. Die neuesten Showacts werden dann der Öffentlichkeit präsentiert“, blickt One Step Ahead Obfrau Racquel del Rosario schon den vielen Großveranstaltungen voraus. Die 31-jährige Tanzkönigin mit ihren 130 aktiven Amateursportlern im Alter von fünf bis 32 Jahren hat sich für das Spektakel einiges einfallen lassen. So richtig in die Karten blicken ließ sich die zweifache Funktionärin aber ganz und gar nicht. Fix ist zum Jubiläum die Kooperation zwischen dem Klub One Step Ahead und der Musikschule Rankweil. Die Musikschule Rankweil feiert ihr 50-jähriges Jubiläum.