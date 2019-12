Zum Hunderter wird bei RW Rankweil groß gefeiert

Der Traditionsverein aus der Marktgemeinde steht vor einem großen Jubiläumsjahr

Im kommenden Jahr 2020 feiert der FC RW Rankweil sein 100-jähriges Vereinsbestehen. Und die erste Kampfmannschaft geht als Letzter ins Abstiegs Play-off der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Allerdings haben die Palinic-Schützlinge durch die Punktehalbierung in den verbleibenden vierzehn Meisterschaftsspielen reelle Chancen den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Sportlich hofft man auf der Gastra auf einen goldenen Frühling, der Klub setzt aber weiter auf die fast zu hundert Prozent an Eigenbauspielern im Aufgebot. „Es wird ein Fest des Fußballs über das ganze Jahr verstreut mit zahlreichen größeren und kleineren Veranstaltungen“, sagt RW Rankweil Obmann Bernd Breuss. Eine eigene Arbeitsgruppe steckt seit Monaten schon in der Vorbereitung auf das große Jubiläumsjahr.

Der Beginn zu den großen Feierlichkeiten findet am 21. Februar im Rahmen des großen Rankweiler Nachwuchshallenfußballturnier in der Montforthalle statt. Der große Festabend steigt am Gründungstag am 10. Oktober im Rankweiler Vereinshaus. Bundesligaklub SCR Altach wird im Sommer ein Testspiel auf der Gastra bestreiten. Ein weiterer Höhepunkt ist auch ein internationales Nachwuchsturnier im Freien im Sommer.