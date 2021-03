Zum Canadi-Comeback im Altacher Stadion gegen den Cupfinalist Punkten

SCR Altach will nach dem Sieg in Wolfsberg nun im Heimspiel gegen LASK Linz Zählbares mitnehmen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SCR Altach vs LASK Linz:

In der 20. Runde der Österreichischen Bundesliga gastiert der frischgebackene Cupfinalist LASK Linz zum Geisterspiel beim SCR Altach. Wie in der Vorwoche gegen den WAC gilt es für die Rheindörfler eine Negativ-Serie zu beenden – wartet man doch bereits seit fast zehn Jahren auf einen vollen Erfolg gegen die Oberösterreicher. Im September 2011 gewann Altach zuletzt gegen LASK Linz (2:0).

Cheftrainer Damir Canadi kann in seinem zweiten Spiel nach der Rückkehr, mit Ausnahme der Verletzten Philipp Netzer und David Bumberger, auf den gesamten Kader zurückgreifen. Die Rollenverteilung ist eine klare. Damir Canadi: „Der LASK ist Favorit und so müssen wir auch auftreten. Es geht nicht darum, ob es ‚schön oder schiach‘ ausschaut, sondern dass wir Punkte machen.“ Und für den 50-jährigen Wahl-Vorarlberger wird es wieder eine emotionale Rückkehr ins moderne Altacher Stadion. Vor 1581 Tagen war es als Damir Canadi zuletzt auf der Betreuerbank in einem Heimspiel in Altach Platz genommen hat. Für Stefan Haudum wird es ein besonderes Spiel: Der Spieler, welcher im Winter von Linz nach Altach wechselte, spielt gegen seinen normalen Arbeitgeber.