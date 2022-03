Zum Auswärtssieg fehlte gar nicht viel

Der EC Bregenzerwald unterlag im ersten Pre Play-off Spiel in Gröden knapp.

Der HC Gherdeina feiert gegen den EC Bregenzerwald in Wolkenstein einen hart umkämpften 3:2 Erfolg und legt damit in der Pre-Play Off Serie vor. Am Donnerstag sind die Juurikkala Schützlinge damit bereits zum Siegen verdammt, um die Saison zu verlängern.

Obwohl es sich um das erste Kräftemessen der beiden Teams in der laufenden Spielzeit handelte, konnte zu Beginn von Abtasten keine Rede sein. Die Hausherren erwischten eindeutig den besseren Start, gingen durch Topscorer McGowan früh in Front. (3.) In der achten Minute legte Galassitti im Powerplay nach, womit es für die Gäste bereits einen Zwei-Tore Rückstand aufzuholen galt. Dies gelang und das sogar vor der Pausensirene. So fälschte erst Jannik Fröwis einen Blueliner von Julius Nyqvist entscheidend in den Kasten von Furlong ab, (12.) ehe Richard Schlögl im Powerplay das Spiel ausglich. (15. Individualsponsor Mevo gratuliert seinen beiden Spielern.)

Die beiden Mannschaften waren sich mehr als ebenbürtig. Zum Schluss schaute zwar ein Chancenplus für die Wälder heraus, den entscheidenden Treffer erzielten allerdings die Gastgeber in nummerischer Überzahl durch Oberrauch. (28.) “Guter Kampf, ich bin stolz auf das Team. Wir kamen nah dran, es war ein Spiel mit geringem Vorsprung, wie es in den Playoffs sein sollte. Wir sind immer noch dabei und werden niemals aufgeben. Am Donnerstag geht es weiter, alle Wälder Fans und ihre Familien und Freunde auf ins Messestadion, wir brauchen eure Unterstützung!”, lautete der kämpferische Appel von Markus Juurikkala. In Dornbirn heißt es für die Wälder gewinnen, nur so kann ein Entscheidungsspiel im Südtirol erzwungen werden.