Zum Auftakt der Türkei-Tour Dritter und Führender in der Bergwertung

Team Vorarlberg erfolgreich gegen den türkischen Sturm. Lukas Rüegg mit großem Auftritt zu Rang drei auf Startetappe an Tour of Istanbul UCI 2.2

Eine etwas andere Radsportwelt in der Weltmetropole Istanbul. Die erstmals durchgeführte und medial in der Türkei sehr breit angelegte Tour of Istanbul, bildet zugleich den Saisonabschluss für das Team Vorarlberg. Die erste Etappe mit Start und Ziel in Amavutköv über 176 Kilometer und 2500 Höhenmeter, bot spektakuläre Szenen.