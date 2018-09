Zum Abschluss noch eine Niederlage

Die Starbulls Rosenheim revanchierten sich mit 6:3 erfolgreich gegen den EC Bregenzerwald, der ihnen die bisher einzige Niederlage der laufenden Saisonvorbereitung beibringen konnte.

Den Wäldern fehlten zu ihrem letzten Vorbereitungsspiel acht Leistungsträger und reisten daher mit einem sehr jungen Team nach Rosenheim. Die Niederlage in Dornbirn war das bisher einzige Manko in der Pre-Season der Starbulls, selbst EBEL Vertreter Linz ging gegen das Team aus der deutschen Oberliga als Verlierer vom Eis. Obwohl die Gastgeber von Beginn an auf die Revanche pochten, kamen die Gäste zuerst zum Abschluss. Verteidiger Georg Waldhauer zog aus dem linken Bullykreis ab und die Scheibe landete doppelt abgefälscht zum 0:1 im Netz (10.). Schon zwei Minuten später traf Chase Witala zum 1:1-Ausgleich.