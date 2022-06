Zum Abschied ein Stück (Kunst-)Geschichte

Dr. Rudolf Sagmeister war schon Kurator des Kunsthaus Bregenz, bevor es eröffnete. Anlässlich seiner Pensionierung sprach er mit "Vorarlberg LIVE" über 25 bzw. 30 Jahre KUB und präsentiert ein Buch voller Erinnerungen.

Wenn er auf Reisen ist, dann will er in der Region, in der er sich gerade aufhält, auch jene Kunst sehen, die dort entstanden ist. Dass dies in Vorarlberg nicht möglich ist, hielt der bekannte Kunsthistoriker Rudolf Sagmeister nun auch bei seinem Auftritt in der Sendung "Vorarlberg LIVE" fest.

Für mehr Präsenz des qualitätsvollen regionalen Kunstschaffens (etwa im Vorarlberg Museum oder in einer Art Landesgalerie) und gegen die Meinung zu kämpfen, dass das die Menschen zu wenig interessiert, damit hört der Experte nicht auf, dem etwa nicht nur die Einordnung des Werks von Rudolf Wacker und Edmund Kalb in das österreichische Kunstschaffen zu verdanken ist, sondern auch die Aufnahme von deren Arbeiten in bedeutende Wiener Museen.

Wenn das Kunsthaus Bregenz heuer sein 25-Jahr-Jubiläum feiern kann, dann ist Rudolf Sagmeister die Person, die alles über die Institution weiß, die es an sich seit 30 Jahren gibt, weil sie - gegen einige Widerstände - aufgebaut werden musste, bevor das Gebäude am Bodenseeufer stand.

Von der schwierigen Anfangszeit, in der sich Gründungsdirektor Edelbert Köb durchsetzen musste, von der jeweiligen Charakterisierung unter Eckhard Schneider oder Yilmaz Dziewior, mit denen er sich inspirierende Auseinandersetzungen lieferte, berichtete er ebenfalls, wie von seiner kuratorischen Arbeit mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern, denen das KUB ihre Ideen oder auch Träume mit Hilfe von regionalen Handwerkern zu verwirklichen half.

Seit Anfang Juni ist Rudolf Sagmeister, der wegen Differenzen mit KUB-Direktor Thomas D. Trummer in den letzten zwei Jahren weniger als Kurator und mehr als "Projektleiter" arbeitete, nun in Pension. Trotzdem präsentiert er Mitte Monat nochmals ein Highlight im Kunstbetrieb: In vielen Stunden Arbeit trug er ein Buch über Geschichte, Künstler und Ausstellungen des KUB zusammen, welches nun im Jubiläumsjahr erscheinen wird.

