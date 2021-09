Zum 97. Mal kämpfen Bregenz und Hard um Punkte und Ehre

Im Traditionsderby in Rieden-Vorkloster stehen sich Bregenz Handball und der Meister Hard vor tausenden Fans gegenüber.

Der Liveticker mit allen Daten, Videos vom Derby Bregenz - Hard

Im letzten Aufeinandertreffen am 3. Dezember 2020 konnte sich der Rekordmeister Bregenz Handball auswärts in der Sporthalle am See mit 28:25 (15:13) durchsetzen. Die Roten Teufel brennen daher ohne Frage auf Revanche und werden alles daransetzen, die Punkte dieses Mal einzufahren. Dass am Freitagabend im LAOLA1 Livespiel eine spannungsgeladene und rasante Partie, in der unermüdlich um jeden Ball gefightet wird, erwartet werden darf, zeigt der geglückte Saisonauftakt beider Mannschaften. Beide Teams sind bestens in den HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang gestartet. Der ALPLA HC Hard feierte zum Auftakt einen 31:14 (13:5) Heimerfolg gegen Aufsteiger roomz JAGS Vöslau und konnte auch zwei Tage später auswärts gegen die HSG Holding Graz mit einem 34:27 (17:13) Auswärtssieg einen vollen Erfolg auf dem eigenen Konto verbuchen. Aber auch Bregenz Handball steht bislang noch ohne Punkteverlust da und konnte die Spiele in Runde eins und zwei im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang souverän für sich entscheiden. Zum Ligaauftakt jubelten die Landeshauptstädter über einen 30:24 (12:13) Heimerfolg über die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN, am zweiten Spieltag gelang ihnen gegen den SC kelag Ferlach ein 34:24 (18:13) Kantersieg. Dank der besseren Tordifferenz übernimmt der ALPLA HC Hard trotz Punktegleichheit vor Bregenz Handball und dem HC FIVERS WAT Margareten den Platz an der Tabellenspitze. Es ist alles angerichtet für das Duell des Tabellenersten gegen den Tabellenzweiten, das Duell des amtierenden Meisters ALPLA HC Hard gegen Rekordmeister Bregenz Handball. Am Freitag wird sich nicht nur entscheiden, wer vorläufig die Tabellenführung übernehmen wird, sondern auch, wer im Ländle die Nase vorn hat.