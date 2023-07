Zum 40-Jahr-Jubiläum: Lisa Fitz gastiert am Marktplatz

Am Freitag, den 7. Juli folgt die bayerische Kabarett-Ikone Lisa Fitz mit ihrem Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner“. In ihrem neuen Kabarett präsentiert sie Aktuelles zum Zeitgeschehen, Klassiker und Songs an der Gitarre – klassisch in der Form, stark in der Botschaft und immer mit eigenem Stil.

Open Air am Marktplatz | Kabarett mit Musik

Lisa Fitz: Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm

Freitag, 07. Juli 2023, 20.00 Uhr, (Einlass: 19:00 Uhr)

Die bayerische Kabarett-Ikone Lisa Fitz feiert mit ihrem Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner“ über 4.000 Bühnenauftritte und mehr als 200 geschriebene Songs. In ihrem neuen Kabarett präsentiert sie Aktuelles zum Zeitgeschehen, Klassiker und Songs an der Gitarre – klassisch in der Form, stark in der Botschaft und immer mit eigenem Stil.