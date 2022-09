Zum 100. Geburtstag: Frau erhält post mortem Glückwünsche der Queen

Über ganz besondere Glückwünsche durfte sich eine Frau aus London zu ihrem 100. Geburtstag freuen. Ein Tag nach deren Tod traf ein Telegramm der Queen ein.

Jahrzehntelang sprach Gwendolyn Hoare von dem Wunsch, zum 100. Geburtstag ein Telegramm der Queen zu erhalten. Als aber Königin Elizabeth II. am Donnerstag - und damit zwei Tage vor Hoares rundem Jubiläum - starb, war sie geknickt, wie ihre Nichte Sue Beckett der BBC schrieb. Doch die Geschichte endete gut: Pünktlich zum Ehrentag kam am Freitag (9.9.) tatsächlich noch ein Telegramm der Queen an. "Sie war selig", sagte Beckett.