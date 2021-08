Zukunftsweisendes Bauen im ländlichen Raum

In der Langenegger Parzelle Leiten entstehen drei Wohnhäuser mit 32 Wohnungen.

Langenegg. Das Neubauprojekt in der Langenegger Parzelle Leiten liegt in ruhiger, sonniger Lage und fügt sich mit seiner langlebigen Holzfassade und dem markanten Satteldach harmonisch in das Langenegger Ortsbild ein. Verteilt auf drei freistehende Wohnhäuser entsteht ein Projekt mit 32 modernen 2- bis 4-Zimmer Wohnungen, einem Gemeinschaftsraum, Gemeinschaftsgarten und 46 Tiefgaragen-Stellplätzen. Die Übergabe der Wohnungen ist für Ende 2022 geplant. Die Gemeinde Langenegg hatte 2018 ein Bauträgerwahlverfahren ausgeschrieben, aus dem die ZIMA als Sieger hervorging. Das Projekt wurde von Architekt Johannes Kaufmann begleitet und auch gezeichnet.