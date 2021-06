Zukunftstechnologie Wasserstoff: Vorarlberg setzt klares Zeichen

In Dornbirn wird die erste Anlage zur Produktion von Grünem Wasserstoff entstehen.

Wichtiger Baustein

für sich zu entdecken. "Die Wasserstofftechnologie stellt eine Zukunftstechnologie dar, die es für Vorarlberg zu erproben und zu nutzen gilt. Unser Ziel ist es, Vorarlberger Unternehmen für die global stark wachsende Wasserstoffwirtschaft zu qualifizieren und als Zulieferer zu positionieren", begründet Spartenobmann Markus Comploj das Engagement der Sparte Industrie. Dafür brauche es frühzeitig Know-how. Die notwendige Ausbildung soll künftig an der HTL Dornbirn, auch für die HTL Bregenz und die HTL Rankweil, in Kooperation mit der FH Vorarlberg angeboten werden. Um praktische Anwendungen mit Wasserstoff zu ermöglichen, wird bis Herbst 2021 an der HTL Dornbirn die erste Wasserstoff-Trainings- und Demonstrationsanlage zur Produktion von Grünem Wasserstoff und Grünem Strom aus Wasserstoff errichtet werden.

Teil der Lösung

Auch Landeshauptmann Markus Wallner sieht die Entstehung der ersten Anlage zur Produktion von Grünem Wasserstoff in Vorarlberg als wichtigen Schritt an: "Es ist ganz entscheidend, dass wir bei innovativen und zukunftsträchtigen Technologien frühzeitig Investitionen tätigen und so am Puls der Zeit bleiben. Nur so ist es uns möglich, auch in Zukunft an der Spitze des technologischen Fortschritts aktiv mitzuwirken."