Zukunftscafé Europa – Ideen aus Vorarlberg für die Zukunft Europas

Am Donnerstag findet online das Zukunftscafé Europa statt.

In Kooperation mit dem Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung (FEB) lädt die EUROPE-DIRECT-Informationsstelle alle Bürger ein, sich im Rahmen einer Online-Veranstaltung am Donnerstag, 24. Februar 2022, unter dem Arbeitstitel Zukunftscafé Europa mit Europas Zukunft zu befassen. Die Ideen, Vorstellungen und Anregungen der Teilnehmenden sollen später in die EU-weite Zukunftskonferenz einfließen. Für Landtagspräsident Harald Sonderegger ist die Einbindung der Bevölkerung in die Zukunftsdiskussion eine wichtige Voraussetzung für ein gemeinsames Europa, „das gesellschaftlich auf einem starken Fundament steht“.

Mit dem Zukunftscafé Europa werde in Vorarlberg ein Rahmen geschaffen, in dem sich die interessierte Öffentlichkeit mit der Zukunft Europas beschäftigen kann, begründet der Landtagspräsident die Initiative. Alle Teilnehmenden erwartet ein spannendes Programm: Nach Impulsvorträgen zu Utopien für Europa werden in Kleingruppen Ideen für Europa besprochen bzw. entwickelt und anschließend im Plenum mit politischen Vertreterinnen und Vertretern diskutiert. „Damit Europa auf einen starken Rückhalt in der Bevölkerung zählen kann, ist es wichtig, die Menschen in den EU-Zukunftsprozess umfänglich einzubinden und Wünsche und Anliegen angemessen zu berücksichtigen“, betont Landtagspräsident Harald Sonderegger.

Organisiert wird die Veranstaltung von EUROPE DIRECT Vorarlberg und dem Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung (FEB) in Kooperation mit dem BürgerInnen Forum Europa und dem Europäischen Ausschuss der Regionen. Die Veranstaltung findet online statt.

Nach der Begrüßung durch Landtagspräsident Sonderegger stehen drei Impulsreferate mit Utopien für Europa auf dem Programm:

Philippe Narval, langjähriger Generalsekretär des Europäischen Forums Alpbach („Ein Europa für alle Menschen“)

Verena Ringler, Direktorin von European Commons („Green Deal erfordert Ambition“)

Rüdiger Görner, Literaturwissenschaftler und Autor („Das Europäische Projekt ist ein Wagnis“)

Außerdem wird die Europaklasse am Gymnasium Schillerstraße ihre Ergebnisse aus der Auseinandersetzung mit der Zukunft Europas präsentieren und damit die wichtige Perspektive junger Menschen einbringen. Mit diesen Informationen tauschen sich die Teilnehmenden anschließend in Kleingruppen darüber aus, welche Ideen sie für die künftige Gestaltung Europas haben. Im Plenum werden diese Ideen danach den politischen Vertreterinnen und Vertretern vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Neben Landtagspräsident Harald Sonderegger werden an der Diskussion Europaministerin Karoline Edtstadler, der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, und Bürgermeisterin und Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann teilnehmen.

EU-Zukunftskonferenz im Mai 2022

Hintergrund für die Veranstaltung Zukunftscafé Europa ist die geplante Konferenz zur Zukunft Europas, bei der alle EU-Institutionen, Mitgliedstaaten und Unionsbürgerinnen bzw. -bürger gemeinsam darüber diskutieren, wie die Zukunft der Europäischen Union aussehen könnte. Über eine digitale Plattform lassen sich Ideen und Vorschläge zur Zukunft Europas einbringen und so die gemeinsame Zukunft aktiv mitgestalten. Bis Mai 2022 werden alle Einreichungen evaluiert und im Rahmen einer Konferenz besprochen.

Die Online-Veranstaltung Zukunftscafé Europa findet am Donnerstag, 24. Februar 2022, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr statt. Weitergehende Informationen sind über www.vorarlberg.at/europa auf den Internetseiten (unter Veranstaltungen) der EUROPE-DIRECT-Informationsstelle abrufbar. Nach einer Anmeldung zur Online-Veranstaltung Zukunftscafé Europa werden die Zugangsdaten für eine Teilnahme zeitnah zum Event übermittelt. Allgemeine Informationen zur EU-Zukunftskonferenz sind auf www.futureu.europa.eu erhältlich.