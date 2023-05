Zuhören, mitmachen, ausprobieren

Musikschule Bregenzerwald stellte sich vor und bot Gelegenheit zum Informieren und Ausprobieren.

Egg. Beim Info-Tag der Musikschule Bregenzerwald nützten Kinder, ihre Eltern und alle Musikinteressierten die Gelegenheit, in die Schule hineinzuschnuppern. Alle Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker hatten die Möglichkeit, viele unterschiedliche Musikinstrumente auszuprobieren, zu singen und auch gleich die unterrichtenden Lehrer persönlich kennenzulernen. So warteten E-Gitarre, Fagott, Horn, Klarinette, Kontrabass, Oboe, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Trompete, Kornett, Flügelhorn, Violine und Violoncello darauf, dass ihnen die ersten Töne entlockt wurden.

Die Talschaft Bregenzerwald wird musikalisch von der größten Wandermusikschule Österreichs betreut. In der Musikschule Bregenzerwald kommen die Lehrenden zu den Lernenden. Auf diese Weise haben alle Kinder und Jugendlichen der Region Zugang zum Unterricht in ihrer Heimatgemeinde. Direktor Anton Meusburger garantiert mit 57 Lehrpersonen für die hohe Qualität des Unterrichts der über 1500 Schülerinnen und Schüler. Es liegt nicht zuletzt in der Tradition und im Stellenwert der Musikvereine des Bregenzerwaldes begründet, dass viele Musikschülerinnen und -schüler ein Blasinstrument erlernen. Musiziert wird zudem in den verschiedenen Orchestern mit Streichinstrumenten und in Rock- und Popensembles. Eine tragende Rolle spielt auch die Volksmusik, die sich der Bregenzerwälder Musikkultur widmet. ME