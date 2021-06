Zugmaschine über steiles Gelände abgestürzt

Eine Zugmaschine stürzte am Freitag in Gargellen über steiles Gelände ab.

Ein 21-jähriger Mann war am Freitagvormittag, in Gargellen auf dem Güterweg Schwefeltobel mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. Dazu verwendete er einen Traktor mit einem angehängten Steinzerkleinerer. Gegen 10.12 Uhr hielt sich der 21-Jährige gerade neben der Zugmaschine auf, als ein Druckluftschlauch platzte. Durch den bestehenden Druckluftverlust löste sich die Bremse der Zugmaschine und die Maschine geriet ins Rollen. In der Folge rollte sie ungebremst und führerlos ca. 230 m über steiles Gelände ab und kam im Schwefeltobel schwer beschädigt zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.