Zugg verteidigt seinen ÖM-Titel, Ganahl holt Bronze

Die Montafoner Daniel Zugg und Daniel Ganahl sorgten bei den nationalen Titelkämpfen im Skibergsteigen für Medaillengewinne

Im Zuge der 20. Martini Pinzgau-Trophy in Viehhofen wurden am Wochenende die Staatsmeister im Sprint und Vertical gekürt. Diese zwei Wettbewerbe erfolgreich durchzuführen, war angesichts der aktuellen Pandemie-Beschränkungen ebenfalls eine ganz starke Leistung.

Der Wettergott belohnte das Engagement der Veranstalter. An beiden Tagen schien die Sonne von früh bis spät und die kalten Temperaturen hielten die Strecke in Schuss sowie die Athleten „frisch“.

In der allgemeinen Klasse der Herren starteten auch die Junioren, welche ebenfalls starke Leistungen zeigten. Zwar ging der Tagessieg an den Deutschen Kaderathleten Stefan Knopf, aber am Vorarlberger Daniel Zugg führte an diesem Tag im Zuge der Staatsmeisterschaft kein Weg vorbei. Er bestätigte die starken Leistungen aus dem Weltcup und verteidigte erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr. Platz 2 und somit Vizemeister wurde der 19-jährige Kärntner Paul Verbnjak. Als Dritter aufs Podium gesellte sich der ebenfalls 19-jährige Tiroler Andreas Mayer.