Zünftiger Herbstfrühschoppen in Langenegg

Musikverein Bergesecho Langenegg, Jungmusik „mezzoforte“ und Alphorngruppe gestalten das Programm.

Langenegg. Am Sonntag, 23. Oktober, 10.30 Uhr lädt der Musikverein Bergesecho Langenegg alle Blasmusikbegeisterten zu einem Frühschoppen in den Dorfsaal Langenegg ein. Für gute Unterhaltung sowie beste Verpflegung und Getränke ist gesorgt. Die Musikantinnen und Musikanten sowie die Mitglieder der Jungmusik „mezzoforte“ freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Seitens des Musikvereins Bergesecho Langenegg wird darauf hingewiesen, dass das Cäcilienkonzert dieses Jahr ausnahmsweise nicht wie bisher traditionell im November stattfindet, sondern auf Sonntag, 16. April 2023 verschoben wird. ME