Zünftiger Akt bei der Jugend Aktiv

Buch. Jugendorganisation startete mit Oktoberfest wieder durch.

Ein reges Treiben herrschte am vergangenen Samstag beim Oktoberfest der Jugend Aktiv Buch im örtlichen Gemeindesaal. Die Freude stand den Verantwortlichen rund um Obmann Sebastian Eberle durchaus ins Gesicht geschrieben, war es doch coronabedingt seit langer Zeit die erste größere Veranstaltung. Das „Dirndl und Lederhose“ nach wie vor im Trend liegen wurde beim Fest in der Berggemeinde einmal mehr unterstrichen, während das Ensemble „Buch Brass“ für zünftige Unterhaltung sorgte. „Wir werden unseren Vereinsbetrieb schrittweise wieder hochfahren“, so Obmann Eberle, mit Blick auf das nächstjährige Jubiläum. Da feiert die Jugend Aktiv, damals war es eine der ersten Jugendorganisationen Vorarlbergs, ihr 40-jähriges Bestehen. Mehr zum Verein auf www.ja-buch.at. (MST)