Zündende Idee Flohmarkt

Funkenzunft lud zum ersten Dünserberger Flohmarkt

Dünserberg. Wohl jeder kennt diese Situation: Keller, Dachboden oder Abstellkammer gehen über von Dingen, die zwar noch in perfektem Zustand sind, aber eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Egal ob das Spielsachen, Bücher, Kleidung, Vasen, Küchen – und Haushaltsgeräte oder anderer Krimskrams ist. Um diese Gebrauchsgegenstände wieder unters Volk zu bringen, wurde die Idee des Flohmarkts geboren. Diese Idee wurde nun von der Dünserberger Funkenzunft aufgegriffen und man veranstaltete den ersten Dünserberger Flohmarkt im kleinen, aber feinen Rahmen. Vor allem die Kinder waren fleißig mit von der Partie und bei manchem Sprössling wurden ungeahnte Verkäufertalente entdeckt. Insgesamt entwickelte sich so im Feuerwehrhaus eine einzige Schnäppchenjagd bei der dann fleißig gehandelt und gefeilscht wurde, so mancher Standbesitzer versuchte sich auch im Tauschhandel. Für das leibliche Wohl war zudem auch seitens der Funkenzunft gesorgt. Neben Klassikern aus dem Wursttopf sorgte man sich auch um die Versorgung mit diversen gekühlten Getränken, zur Abrundung zauberten einige weiblichen Mitglieder ein paar süße Verführungen am Kuchenbuffet.