Zudrell und Greber jubeln über WM-Bronze im Teambewerb

Bei den Herren lag Moritz Zudrell nach dem Super-G noch auf Rang 16, Jakob Greber zeigte im Slalom mit Laufbestzeit eine starke Leistung. Nach dieser Aufholjagd dürfen sich die beiden Vorarlberger über Bronze freuen. Gold ging an Team Italien (Perathoner/Saracco), Silber an Frankreich (Elezi Cannaferina und Azzolin /+0,19 Sek.)



„Der Lauf ist mir extrem gut aufgegangen, speziell nachdem doch schon ziemlich viele Spuren waren, die man gut treffen musste. Echt eine coole Sache, dass es so aufgegangen ist“, freut sich Jakob Greber. „Momentan ist es noch ziemlich surreal, aber wenn wir dann die Medaille um den Hals hängen haben, werden wir es schon realisieren, einfach nur lässig", ergänzt Moritz Zudrell.



ERGEBNIS TEAM-KOMBINATION HERREN



*Die Team-Kombination wurde vergangenes Jahr bei der JWM in St. Anton ins Leben gerufen. Das Format besteht aus einem Super-G-Durchgang und einem Slalom-Lauf, die Zeiten werden addiert.