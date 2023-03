Zuckersüßes Hexen-Prequel: "Bayonetta Origins" im Game-Test

Gelungenes Spin-Off-Experiment: Jugendtaugliches Abenteuer statt Hardcore-Action.

(Switch) In "Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon" erleben wir die bekannt sexy Hexe Bayonetta mal ganz anders – als junge, unsichere Hexenschülerin in ihrem ersten großen Abenteuer. Statt flashig bunter Action bekommen wir eine Art spielbares Bilderbuch mit angenehm entschleunigter Aufgabenstellung. Manch altgedienter Bayonetta-Fan fragt sich da berechtigterweise: Kann so ein Wandel spielerisch funktionieren? Kurze Antwort: Ja, sehr gut. Die lange Antwort folgt unterhalb.