Zu viele Vorstrafen: Star fliegt aus Dschungelcamp

Das Dschungelcamp hat gerade erst gestartet, doch der erste Star ist schon wieder draußen, bevor er überhaupt drinnen war.

Als sich am Freitag alle Dschungel-Camper versammelten, fiel ihnen auf, dass einer der größten Stars fehlt. Der Star zählte eigentlich zu den Dschungel-Lieblingen, doch er schaffte es nicht einmal bis nach Australien. Moderator Jan Köppen meinte in der ersten Folge noch, dass der Schauspieler in Doha festhängen würde. "Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel", meint Köppen. Doch was als Gag gedacht war, ist jetzt der tatsächliche Grund für das endgültige Dschungel-Aus.

"Er hat es nicht bis nach Australien geschafft"

Endgültiges Dschungel-Aus für Martin Semmelrogge: Der Schauspieler ("Das Boot") wird nicht mehr in die Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einsteigen, wie RTL am Montagabend mitteilte.

Diebstahl, Drogenbesitz, Trunkenheit am Steuer

Der ursprünglich als Kandidat angekündigte 67-Jährige durfte nach RTL-Angaben nicht nach Australien einreisen, weil die Behörden ihm kein Visum ausstellten. Semmelrogge hänge "noch in Doha fest", sagte Moderator Jan Köppen in der ersten Folge der Show am Freitagabend und fügte hinzu: "Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel." Semmelrogge hatte in der Vergangenheit mehrfach Ärger mit der Justiz. Er soll bereits 30 Mal vor Gericht gestanden sein - von Diebstahl und Drogenbesitz bis hin zu Trunkenheit am Steuer soll alles dabei gewesen sein.