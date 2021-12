Zu viele Topchancen vergeben, Wälder verlieren

1:3-Heimniederlage von EC Bregenzerwald vor 500 Zuschauern gegen HC Fassa.

Die Wälder legten einen druckvollen Start hin und das trotz fehlender Spielpraxis nach über einem Monat Pause und einigen Ausfällen in den eigenen Reihen. Bereits in den Anfangsminuten konnten sich die Hausherren im Drittel der Gäste festbeißen, mussten sich vorerst aber Adam Vay geschlagen geben. Die erste größere Chance ging dann in der fünften Minute auf das Konto von Moritz Matzka, dessen Schuss vom gegnerischen Keeper nur mit Müh und Not von der Torlinie gefischt werden konnte. Etwas später wurde den Juurikkala Schützlingen ein Powerplay zugesprochen, in dem es an Gelegenheiten für die Führung nicht mangelte. Dalla Santa machte seinen Kasten allerdings dicht und seine Vorderleute zeigten, dass es nur einen Anlauf braucht, um zum Torerfolg zu kommen. Wie aus dem Nichts erzielte Schiavone in der elften Minute das 0:1, doch damit nicht genug. Nur 57 Sekunden später musste Felix Beck wieder hinter sich greifen, als Marlon Tschofen auf der Strafbank Platz nahm. Die Hausherren konnten den ersten Schock zwar rasch abschütteln, doch die darauffolgenden Bemühungen verpufften spätestens bei Vay, der auch bis in die Pause hinein die Null hielt. Selbst beim sehenswerten Zusammenspiel zwischen Julian Metzler und Wallteri Lehtonen blieb der Schlussmann der Falken Sieger. Damit lautete der Zwischenstand zur ersten Pausensirene 0:2.