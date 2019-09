Zu später Protest: Keine Amtshaftung

BH-Bescheid zu angedrohtem Führerscheinentzug war rechtswidrig, wurde aber erst nach Rechtskraft bekämpft. Deshalb gibt es keinen Schadenersatz, entschieden Richter.

Stattdessen wich der Vorarlberger ins Ausland aus. Der Österreicher machte in Ungarn einen Führerschein, der ihm dort im Dezember 2015 ausgestellt wurde.

Bescheid aufgehoben

Die BH drohte ihm mit ihrem Bescheid vom Juli 2017 den Entzug des ungarischen Führerscheins an, sollte er sich nicht innerhalb von drei Monaten amtsärztlich zur Überprüfung seiner gesundheitlichen Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen untersuchen lassen. Dieser BH-Bescheid wurde rechtskräftig.

Danach forderte der Kläger in einem Zivilprozess von der beklagten Republik Österreich die Rückerstattung seiner Anwaltskosten von 572 Euro für die Intervention bei der BH.

Nach dem Landesgericht Feldkirch wurde die Amtshaftungsklage auch in zweiter Instanz abgewiesen. Dagegen ist noch eine außerordentliche Revision am Obersten Gerichtshof in Wien möglich.