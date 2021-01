Zu spät aufgewacht: Bulldogs unterliegen dem Villacher SV

Die Bulldogs mussten sich aufgrund zwei schwacher Drittel dem Villacher SV zu Hause mit 3:5 geschlagen geben.

Nach der unnötigen und unglücklichen Heim-Niederlage gegen die Vienna Capitals ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute gegen den Vorletzten Villacher SV. Im Spiel selbst war von der Favoritenrolle der Hausherren jedoch nichts zu sehen. Die Gäste lagen nach einem Kosmachuk-Doppelpack (4./6.) bereits früh mit 0:2 voran. In weiterer Folge entwickelte sich ein schnelles Spiel mit vielen Torszenen auf beiden Seiten. Nach einer vergebenen Großchance für die Dornbirner sorgte Maxa praktisch im Gegenzug noch vor der Pause für das 0:3 (18.).

Dornbirn enttäuscht auch im 2. Drittel

Auch im zweiten Drittel fanden die Bulldogs nicht ins Spiel. Ganz im Gegensatz zum VSV, der durch Allard in der 25. Minute auf 0:4 erhöhte. Die Hausherren kamen ihrerseits erst in der 35. Minute zum ersten Treffer durch Schnetzer. Mehr wollte jedoch nicht mehr gelingen und es ging mit dem klaren Rückstand in die zweite Pause.