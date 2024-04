Zu schwer für den Urlaub? Die Polizei wiegt ihren Camper!

Wohnmobile kostenlos bei der Polizei verwiegen lassen - Die Landesverkehrsabteilung Vorarlberg bietet auf dem Verkehrskontrollplatz Nüziders (an der A14) eine Verwiege-Aktion für Eigentümern von Wohnmobilen und Wohnwagen an.

Reisen im Wohnmobil, im Campervan oder mit Dachzelt auf dem Auto boomt. Was viele Camper nicht wissen: Die Zuladung ist nicht unbegrenzt. Mit Insassen, gefüllten Wassertanks, schweren E-Bikes und dem halben Hausrat aus den eigenen vier Wänden ist die Grenze schnell erreicht bzw. überschritten.

Gefahren und Strafen bei Überladung

Eine Überladung birgt nicht nur Gefahren wie, dass die Fahrstabilität abnimmt, das Fahrzeug in Kurven ausbricht oder sich der Bremsweg verlängert, sondern das kann in Österreich und im ganzen europäischen Raum zu empfindlichen Strafen führen.

Kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen

Rechtzeitig zum Start in das Frühjahr und somit in die erste Reisesaison bietet die Landesverkehrsabteilung Vorarlberg,

am 4. Mai 2024, von 09:00 bis 13:00 Uhr, auf dem Verkehrskontrollplatz in Nüziders, an der A14 Walgauautobahn (Fahrtrichtung Innsbruck)