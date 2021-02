Zu Gast beim Vizemeister in Italien

Der EC Bregenzerwald gastiert auswärts in Ritten und will sich revanchieren

Die zweite Chance auf Punkte gibt es für den ECB in dieser Woche in Italien. Am Samstagabend, um 20:00 Uhr, treffen die Juurikkala Schützlinge erneut auf die Rittner Buam. Ob sich die Wälder für die knappe Niederlage im ersten Aufeinandertreffen revanchieren können.

Man könnte schon fast von einer Art Schablone ausgehen, wenn man sich die letzten Niederlagen der Wälder ansieht. Sowohl gegen Gröden, Wipptal, Cortina und eben den morgigen Gegner Ritten, lag man über weite Strecken in Führung, verteidigte diese aber nicht bis zur Schlusssirene. Damit muss Schluss sein, will man am Ende des Grunddurchganges noch unter den Top 12 liegen und damit in das Pre-Play Off einziehen. „Es war ein enges Spiel beim letzten Mal und Ritten konnte Punkte aus unserem Zuhause entführen. Also wird unsere Mission sein, nach Italien zu fahren und die Punkte zurück zu stehlen. Ich erwarte mir wieder eine enge Kiste, glaube aber an das bessere Ende für uns.“, zeigt sich Headcoach Markus Juurikkala noch gelassen.

Die Rittner Buam haben im vergangenen Sommer ihren Kader deutlich verjüngt. Nach bescheidenen Anfängen, zeigt die Leistungskurve der Südtiroler stark nach oben. Man qualifizierte sich sogar überraschend für das Finale der italienischen Meisterschaft und warf Titelaspiranten HC Pustertal aus dem Rennen. In der Endrundenserie forderten die Buam dem späteren Meister Asiago alles ab und mussten sich erst im dritten und entscheidenden Spiel geschlagen geben. Dafür hatte der österreichische Titelträger aus Lustenau am Donnerstag in Overtime gegen die Rittner das Nachsehen.