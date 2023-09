Zu freizügig? Warum ihr Outfit zensiert wird

Die Schauspielerin Julia Fox sorgte bei der Fashionshow von PrettyLittleThing in New York für Aufsehen. Einige Medien fühlten sich jedoch dazu veranlasst, Teile ihres Outfits in Bildern zu zensieren.

Mutiges Outfit der Schauspielerin

Bei der neuesten Modeschau des Labels PrettyLittleThing, für das Model Naomi Campbell die Kollektion entwarf, war Julia Fox der Mittelpunkt des Geschehens. Fox, die zuvor durch eine Beziehung zu Kanye West ins Rampenlicht gerückt war, wählte ein besonderes Ensemble für den Anlass. Das Outfit bestand aus einem metallenen Bikini-Design, das weitaus mehr enthüllte als verdeckte.

Zensur für einige Medien

Das metallene Bikini-Unterteil bot aus manchen Perspektiven einen so provokanten Einblick, dass sich einige Medien dazu entschieden, den Intimbereich der 33-jährigen Schauspielerin in Bildern zu verpixeln oder zu zensieren.

Julia Fox liebt gewagte Outfits





































Kombination mit Naomi-Campbell-Kollektion

Zusätzlich zu ihrem aufsehenerregenden Outfit trug Fox einen bodenlangen schwarzen Ledertrenchcoat aus der aktuellen Naomi-Campbell-Kollektion. Ihre Kombination wurde mit schwarzen Lederstiefeln, passendem Lippenstift und Chrom-Lidschatten vervollständigt, die mit dem metallischen Look ihres Outfits harmonierten.

Verbindung zu Kanye West

Julia Fox, einst eng verbunden mit dem kontroversen Rapper Kanye West, bleibt im Gespräch. West selbst hat kürzlich in Venedig für Kontroversen gesorgt. Die Beziehung zwischen den beiden hat in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt, und ihre individuellen Entscheidungen und Styles sind weiterhin ein heißes Thema in den Medien.

