Zu Ehren des heiligen Hubertus

Jäger und Jagdinteressierte feierten gemeinsam die Hubertusfeier in Fontanella.

Der Großwalsertaler Jägerstammtisch lud zur Hubertusmesse in die Pfarrkirche und zum anschließenden Stammtisch in den Saal. Pfarrer Josef Senn aus Schwarzenberg zelebrierte eine ansprechende Hubertusmesse. Jäger feierten gemeinsam mit der Bevölkerung den Gottesdienst, der von den Jagdhornbläsern Markgräflerland musikalisch umrahmt wurde. Pfarrer Josef Senn betonte in seiner Predigt die Wichtigkeit der gemeinsamen Bewahrung der Schöpfung und der Schönheiten der Natur. Nach dem Gottesdienst wurde bei herrlichem Wetter auf dem Vorplatz auf die Hubertusfeier angestoßen. Im Anschluss feierten Jäger und Besucher im Gemeindesaal beim Frühschoppen mit den Bodenseekrainern. Für 27 Jungjäger und drei Jagdschutzorganen war es ein besonderes Fest. Ihnen wurde nach erfolgreicher Ablegung der Prüfungen von Bezirksjägermeister Manfred Vonbank die Jäger- und Jagdschutzbriefe der Bezirksgruppe Bludenz überreicht.