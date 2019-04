Zombie-Party ohne Brad Pitt: "World War Z" im Test

Zu viert treten Spieler in Brad Pitts filmische Fußstapfen und trotzen beeindruckenden Heerscharen von Untoten.

Der Trailer zu “World War Z”

Als einer von bis zu vier HeldInnen – jeweils unterschiedlich in Look, Ausstattung und Fähigkeiten – absolviert man in „World War Z“ (derzeit 11) verschiedene Missionen. Während hunderte Zombies dem Quartett stets auf den Fersen sind, müssen diverse Aufgaben gelöst und Positionen verteidigt werden.

Das Arsenal ist vielseitig, wenn auch recht konventionell: Gewehre, Pistolen, Explosives und auch Nahkampfgerät finden sich im Sortiment. Einzig wirklich herausstechend ist die Armbrust mit Sprengkraft. Im Unterschied zur Vorlage „Left 4 Dead“ darf man hier jede Waffe vielfältig upgraden. Auch die eigene Spielfigur entwickelt man im Verlauf weiter, wesentlich mit neuen Fähigkeiten (wie verstärkten Angriffen) oder einer besseren Ausrüstung zum Start von Missionen. Das dauert und erfordert etwas zähen Grind. Den obwohl die schön gestalteten Levels in den vier verschiedenen Locations – New York, Moskau, Jerusalem, Tokio – brauchbare Abwechslung bieten, ist die Motivation zum immer Wiederspielen bald am Limit. Daran kann auch das handelsübliche Sortiment an Versus-Multiplayer-Matches (ZB. King of the Hill) wenig ändern. Einzig wenn im Deathmatch unverhofft ein Zombie-Schwarm marodierend quer durch die Map zieht und die Spielerteams in Bedrängnis bringt, wird das Geschehen merklich aufgelockert.