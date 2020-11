Zollamt Wolfurt: Längere Öffnungszeiten bleiben

Die Ausweitung der Öffnungszeiten des Zollamts Wolfurt mit einem früheren Abfertigungsbeginn am Morgen (6:00 Uhr statt 7:00 Uhr) bleibt dauerhaft erhalten.

Sowohl Österreichs Finanzminister Gernot Blümel als auch der Schweizer Bundesrat Ueli Maurer haben dem Vorarlberger Ansuchen ihre Zusage erteilt. „Damit ist eine wichtige und notwendige Voraussetzung geschaffen, damit an Werktagen das hohe LKW-Aufkommen rund um das Zollamt beim Güterbahnhof Wolfurt bewältigt werden kann“, so Landeshauptmann Wallner und Landesrat Tittler.

Reduzierte Rückstaus

Der frühere Abfertigungsbeginn hat sich in einem Pilotversuch als wirksame Entlastungsmaßnahme im morgendlichen Berufsverkehr erwiesen. Zwischen 6:00 bis 8:00 Uhr wird fast ein Fünftel der gesamten täglichen Abfertigungen erledigt. Mit den früheren Beginnzeiten können zahlreiche LKW, die bereits am Vorabend eingetroffen sind, in den Morgenstunden abgefertigt werden und den Zollamtsplatz noch vor dem Eintreffen der Morgen- und Vormittagsspitze wieder verlassen. Im Zusammenspiel mit der errichteten Wartespur für LKW auf der L 190 ist es so gelungen, die Verkehrsbeeinträchtigungen durch LKW-Rückstaus zu reduzieren, heißt es seitens des Landes.