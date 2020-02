Olympiasieger Patrick Ortlieb: "Siegertypen brauchen den Killerinstinkt"

Olympiasieger, Weltmeister, erfolgreicher Hotelier und stolzer Vater, sind nur vier Begriffe die den ehemaligen Weltklasseabfahrer Patrick Ortlieb beschreiben.

In den 90er Jahren zählte Ortlieb zu den besten Abfahrern der Welt und bis heute gilt er als einer der erfolgreichsten Schirennläufer aus dem Ländle. Nach seiner aktiven Karriere startete Ortlieb seine zweite Karriere als Hotelier und Unternehmer, blieb dem Schisport aber bis heute in verschiedenen Funktionen verbunden.

Olympiasieg in Albertville

Spätestens mit seiner Siegesfahrt bei der Olympiade in Albertville 1992 war Ortlieb in der Weltspitze angekommen. Mit Startnummer 1 auf Goldkurs musste Ortlieb lange zittern ob die Bestzeit hält, am Ende konnte den Vorarlberger aber niemand schlagen und so hieß es Gold in der Abfahrt.

"Die Streif muss man als Abfahrer einfach gewinnen"

Neben Olympiasieg und Weltmeistertitel zählt der Sieg in Kitzbühel zu den absoluten Highlights in der Karriere von Ortlieb. Was die Besonderheit der Streif ausmacht, warum Kitzbühel einer der größten aber auch einer der dunkelsten Momente in der Karriere der Lechers war, erzählt er im Talk.

Vom Schirennläufer zum erfolgreichen Touristiker

Nach seiner aktiven Karriere blieb Ortblieb bis heute dem Schisport in verschiedenen Funktionen treu, aber sein Hauptaugenmerk liegt heute in seiner neuen Leidenschaft als Hotelier und Touristiker. Über die Herausforderungen im Wintertourismus, was er von neuen Beschneiungsanlagen und der Klimadikussion hält, war ein weiteres Thema über das wir uns unterhalten haben.

Warum der "Killerinstinkt" nicht nur im Spitzensport, sondern auch als Unternehmer wichtig ist, wie stolz Ortlieb auf seine Familie ist und was er am Schizirkus auch ändern würde, waren schließlich auch noch ein Thema.