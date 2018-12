z'Nüne mit Anton Strini: "Wir brauchen mehr Menschlichkeit"

Anton Strini, der ehemalige Chef des AMS Vorarlberg, im z'Nüne-Talk über die Flüchtlingssituation in Vorarlberg.

Pensionsantrittsalter

Strini trat schon in seiner Zeit als AMS-Chef dafür ein – trotz aller Kritik – das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben. “Viele wurden ab 50 und 55 Jahren nicht mehr eingestellt, weil in Vorarlberg – im Vergleich zur Schweiz – das Pensionsantrittsalter viel niedriger war. So haben Unternehmen oft gedacht, dass man diese Menschen nicht mehr einstellen kann weil sie nur noch 2 bis 3 Jahre im Betrieb sind.”