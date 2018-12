ZNüne: Künstler Paul Renner und "The Dangerous Game"

Zum heutigen ZNüne haben wir uns mit dem Vorarlberger Künstler Paul Renner getroffen und über seine Arbeit gesprochen, die aktuelle Aufstellung "The Dangerous Game" und warum Kochen und Kunst so gut zusammenpassen.

Nach einigen Jahren als Assistent des österreichischen Künstlers Hermann Nitsch, die er im Rückblick als wichtige Lehrjahre sieht, schaffte Renner es sich mit seinen teils spektakulären Kunstaktionen mehr und mehr einen Namen zu machen. “Mir geht es nie um den Skandal bei meiner Kunst”, erklärt Renner im Talk, auch wenn manche Aktion in der Öffentlichkeit so wahrgenommen worden ist.

The Dangerous Game – eine Aufstellung

Aktuell kann man die Arbeit des Künstlers im Lecher Hotel Hinterwies bewundern. Seine aktuelle Aktion, die vor kurzem eröffnet wurde und noch bis April läuft, entstand auf Anfrage des Lecher Unternehmers Michael Manhart. “Paul ich habe da ein Krokodil, mit dem musst du was machen.” Mit diesem Satz weckte Manhart das Interesse Renners. “Erst dachte ich, was koche ich denn nun aus dem Krokodil, bis ich feststellte es handelt sich um das Skelett des Tieres”, schmunzelt Renner im Nachhinein. Manhart, ein begeisterter Jäger, hat in seinem Haus etliche Trophäen, Felle und eben auch das komplette Skelett eines Krokodils gesammelt. Aus all den Trophäen schuf der Künstler nun in Kombination mit neuen und alten Arbeiten eine Ausstellung, die beeindruckt.