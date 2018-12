z'Nüne: Elmar Marent im Talk

Der ehemalige Vorarlberger Sicherheitsdirektor Dr. Elmar Marent spricht im Talk über die Zuhälter-Kriege in Vorarlberg, seine Zeit als Personenschützer für Lady Diana und Prince Charles sowie seinen "Ferialjob" als Österreichischer Generaldirektor für Sicherheit.

Sozial engagiert

Marent war in seiner Pension aber nicht nur am Balkan für die UN tätig, sondern hat sich im Leiblachtal auch sozial engagiert. So war er als Lesepate in der Volksschule Hörbranz aktiv. “Das ist bereichernd. Ich kann das nur jedem Senior empfehlen.”