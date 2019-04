zNüne der Talk mit Biss: Alex Sutter

Auch über die Grenzen hinaus bekannt wurde Alex Sutter spätestens mit ihrer Teilnahme an "The Voice of Germany" 2017. Wir haben uns mit der sympathischen Bludescherin auf ein zNüne getroffen.

Ich hab das halt einfach gemacht Schon in der Schule war die Musik immer ein fixer Bestandteil im Leben von Alex Sutter. Überlegt geplant habe sie ihre Zukunft in der Musik aber nicht. “Ich hab das halt einfach gemacht.” Auch wenn zu Beginn bei Freunden und Familie Skepsis dabei war, da der Beruf Musiker eben nicht das klassische Berufsbild einer Gymnasiastin war. Für Alex nur umso mehr Ansporn ihren Traum zu leben. “Wenn jemand sagt das geht nicht, dann denke ich mir jetzt erst recht, ich bin da schon ein Sturschädel”, erzählt Alex mit einem Augenzwinkern.

Alex bei The Voice Die Teilnahme bei The Voice of Germany war für Alex im Nachhinein eine super Erfahrung und Erlebnis und hat ihr auch die ein oder andere Tür geöffnet. Neben den unvergesslichen Auftritten auf der großen Bühne, war für Alex vor allem ein Highlight Die Jungs von den Fantastischen Vier kennenzulernen.