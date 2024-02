Zittersieg für die Roten Teufel in Bad Vöslau

Der HC Hard feierte einen hart erkämpften 26:25-Auswärtssieg beim Vöslauer HC.

Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Linz im ersten Spiel nach der Winterpause ging es für den HC Hard heute auswärts beim Vöslauer HC weiter. Gegen den Tabellenneunten waren die Roten Teufel klarer Favorit und wollten dieser Rolle auch gerecht werden. In den ersten 30 Minuten benötigten Schnabl und Co. allerding ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Erst ab dem 7:7 konnte man sich etwas absetzen und es ging mit einer klaren 17:12-Pausenführung in die Kabinen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Harder wohl mit den Gedanken noch in der Kabine, denn die Hausherren übernahmen mit sechs Toren in Folge beim Stand von 18:17 wieder die Führung. Zum Glück für die Harder fand man wieder zurück ins Spiel und hielt die Partie in weiterer Folge offen. Erst in den Schlussminuten konnte man sich wieder mit mehr als einem Treffer absetzen und brachte am Ende ein knappes 26:25 über die Zeit. Mit diesem Sieg bleibt man Handball Tirol mit zwei Punkten Rückstand auf den Fersen.