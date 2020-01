Zither und Hackbrett wieder im Trend

90 Teilnehmer beim 7. Vorarlberger Hackbrett- und Zithertag in Lingenau.

Lingenau. Eindrücklich bewiesen 90 Musikerinnen und Musiker im Alter von acht bis 85 Jahren aus Vorarlberg, Deutschland und der Schweiz beim Vorarlberger Hackbrett- und Zithertag in Lingenau, dass das Interesse an den vielseitigen Instrumenten wieder deutlich am Steigen ist. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Wäldersaal begrüßte Musikschuldirektor Urban Weigel die Besucher zum Abschlusskonzert der Teilnehmer. Verschiedene Formationen, Workshop-Orchester, Ensembles, und Kleingruppen musizierten zum Abschluss des Probentages und demonstrierten die beachtlichen Ergebnisse des intensiven Probentages.