Zitate der Woche - "Pilz ist jedenfalls kein guter Parteichef"

"Pilz ist jedenfalls kein guter Parteichef." - Wieder einer weniger: Sebastian Bohrn Mena verlässt die Liste Pilz.

“Jetzt wurde ausschließlich das, was man aus ÖVP-FPÖ-Sicht für die Großindustrie machen will, gesetzlich umgesetzt. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Freiheitliche Partei da so mitgeht.” – Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) zum 12-Stunden-Tag.