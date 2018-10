Zitate der Woche - "In der Steinzeit war so etwas üblich"

"In der Steinzeit war so etwas üblich." - Für Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist nicht die Einführung, sondern die Abschaffung von Noten "retro".

“Christian Kern-Bashing scheint der neue ö. Volkssport zu sein.” – Eveline Steinberger-Kern ist darüber via Twitter nicht erfreut.

“Der Präsident der Industriellenvereinigung soll sich nicht in Sachen einmischen, die seinen Wirkungsradius eigentlich überhaupt nicht tangieren – diese Causa geht Kapsch nämlich einen ‘Schmarren’ an.” – FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hält wenig von Meinungsfreiheit.

“Das wären ja Zustände, wo die Bananenrepublik sogar etwas erstrebenswertes wäre.” – Auch Ex-Kanzler Franz Vranitzky appelliert an die Regierung, die Pressefreiheit nicht infrage zu stellen.

“Kickl ride to Höll” – Zwei Tiroler handeln sich mit einem Plakatspruch am Rande der Rad-WM eine polizeiliche Anzeige wegen Anstandsverletzung ein.

“Um unsere demokratischen Errungenschaften zu wahren, bedarf es eines feinen Sensoriums für alles, was sie gefährden könnte.” – VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein warnt vor der Gefährdung demokratischer Errungenschaften.

“Es ist außergewöhnlich und es ist in diesem Umfang nicht vorgekommen, dass so eine Institution der Republik untersucht wird, insofern ist vieles an dem Fall nicht üblich.” – Justiz-Generalsekretär Christian Pilnacek im BVT-U-Ausschuss.