Zitate der Woche - "Ich kann auch gerne aufhören zu atmen, dann können Sie länger reden"

Beate Meinl-Reisinger (NEOS) lässt sich von ÖVP-Chef Kurz nicht gerne belehren ...

Mangelnde Ersthelferqualitäten

"Mir fällt nichts besseres ein"

Spaßbremsen

"So wie es unüblich ist, Familienmitglieder von Bankräubern in die Bankenaufsicht zu setzen, so kann ein ÖVP-Ehemann nicht Gutachter in einem für die ÖVP gefährlichen Verfahren sein." - Peter Pilz über Georg Jeitler, seines Zeichen Gutachter mit ÖVP-Nähe im Mediaselect-Ermittlungsverfahren.