Zitate der Woche - "Ich bin kein Frank Stronach"

"Ich bin kein Frank Stronach." - Pilz will sich und seine Liste nicht mit dem gescheiterten austro-kanadischen Milliardär vergleichen.

“Im Laufe der Verhandlungen gingen die Emotionen so hoch, dass so mancher auch der Meinung war, ich hätte eine Watsche für mein Verhalten verdient.” – Martha Bißmann will nicht für Peter Pilz weichen.