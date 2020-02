Zitate der Woche - "Es wiehert der Amtsschimmel"

"Es wiehert der Amtsschimmel. (...) Die Republik ist auf Grüne in der Regierung nicht eingestellt." .... mit den Amtsgebräuchen tut er sich hier und da noch schwer.

"Fleischgewordener Pullfaktor"

"Jeder Anschein einer bevorzugten Behandlung muss vermieden werden." - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erteilt ihrem Sektionschef Christian Pilnacek die Weisung, keine Beschuldigten in der Casinos-Affäre mehr zu treffen.

"Die beiden wollten loswerden wie man sich als Beschuldigte in einem solchen Verfahren fühlt." - Pilnacek als persönlicher Psychotherapeut der Casinos-Aufsichtsräte Walter Rothensteiner und Josef Pröll.

"Das habe ich so nicht formuliert"

"Es gibt Ihre Möglichkeit Fragen zu stellen. Ich habe versucht, sie zu beantworten. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sie gern stellen." - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) möchte auf Nachfragen zu seiner Kritik an der WKStA nicht eingehen....

"Nein, das habe ich so nicht formuliert." - ...von "roten Netzwerken" will er aber nicht gesprochen haben.

"Ich war die erste Ministrantin meines Heimatortes. Meine Mutter hat in einer erzbischöflichen Schule unterrichtet." - Europaministerin Karoline Edtstadtler (ÖVP) will für das Kreuz in Spitälern kämpfen.