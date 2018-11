Zitate der Woche - "Da hängen auch viele Jobs dran"

Auch in dieser Woche ließen die heimischen Politiker wieder mit zahlreichen bemerkenswerten Zitaten aufhorchen.

“Wenn jemand auf einem Denkmal steht, soll er gefälligst oben stehen bleiben und sich von den Tauben beschmutzen lassen.” – Alt-Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) will sich eigentlich nicht in die Tagespolitik einmischen, aber…Wien. “Das Ausscheiden des Christian Kern aus der Politik war ziemlich suboptimal.” – das fällt ihm nicht immer leicht.

“Dass das Bild im Zuge dieses sehr rasch erfolgten Umzugs transportiert wurde, war ein Fehler, den ich bedauere.” – SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hätte das vom Belvedere ans Bundeskanzleramt verliehene Gemälde nicht in die Löwelstraße mitnehmen sollen.

“Er ist Bundeskanzler”

“Das würde ich so jetzt nicht bestätigen.” – Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner hat so seine Zweifel an der FPÖ-Darstellung, dass Herbert Kickl der beste Innenminister der Zweiten Republik sei.