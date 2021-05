Zimmerbrand im Lingenauer Gemeindezentrum

Die Feuerwehr wurde am Freitag, gegen 9 Uhr, zu einem Brand im Gemeindezentrum gerufen. Verletzt wurde niemand.

Am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, wurde die Feuerwehr Lingenau zu einem Einsatz beim Gemeindeamt gerufen. Nach ersten Informationen geriet der der hintere Teil des Lagerhaus in, welches sich im selben Gebäude wie die Gemeinde befindet, in Brand. Aus noch unbekannter Ursache sollen dort Papier und Akten in Brand geraten sein. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt, verletzt wurde niemand.