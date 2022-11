Zimbapark lädt zum Adventshopping

Am 8. Dezember lädt der ZIMBAPARK zum großen Familientag.

Der ZIMBAPARK erklärt den 8. Dezember zum Familientag. Trotz des Feiertags haben die Geschäfte des Shopping-Centers in Bludenz/Bürs ab 10 Uhr für Gäste geöffnet. Die Gastronomiebetriebe stehen Besucherinnen und Besuchern bereits ab 9:30 Uhr zur Verfügung und laden zum gemütlichen Verweilen ein. Mit Kasperltheater, Kinderschminken und Hüpfburg wird Kindern während des Tages ein spezielles Programm angeboten.

„Nutzen sie mit dem Online-Gratis-Ticket vom 8. – 10. Dezember die kostenlose und umweltfreundliche An- und Abreise mit Bus und Bahn aus ganz Vorarlberg“, so Vertriebsleiter Dietmar Haller vom VVV. Der ZIMBAPARK ist vom Bahnhof Bludenz fußläufig in 10 Minuten erreichbar und die Bus-Linie 81 fährt halbstündlich zwischen Bahnhof Bludenz und ZIMBAPARK.