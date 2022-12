Zimbablick in Ludesch eingeweiht

Die Wohnanlage Zimbablick in Ludesch ist fertiggestellt. Rund zwanzig Monate nach Spatenstich segnete Pfarrer Mihai Horvath am 03. Dezember die 17 Wohnungen an der Raggalerstraße.

Zur Einweihung kamen sämtliche Bewohner der Anlage, Baumeister Philipp Zanona und der Geschäftsführer des Bauträgers ZimCon Karl Zimmermann mit Assistentin Christina Bechtold.

Die Feier fand auf dem Gemeinschaftsbereich des Grundstücks statt und bot neben Kulinarik den besonderen, namensgebenden Ausblick. Die Ausstattung der beiden Baukörper ist ebenfalls hochstehend: Barrierefreiheit, Aufzug, zwei Stellplätze in der Tiefgarage sowie großzügiger Stauraum im Kellerabteil ermöglichen hier ein sorgloses Wohnen. Im Inneren dominiert ein behagliches Ambiente. Das Klima reguliert eine Fußbodenheizung, die im Winter wärmt und im Sommer kühlt. Holzfenster aus nachhaltiger österreichischer Produktion, Designarmaturen, hochwertige Parkettböden und Fliesen geben der Wohnung optisch den letzten Schliff.