Ziemlich gute Jahre im Alter?

„Die Zukunft des Älterwerdens im ländlichen Raum“ ist Thema der Land|Gespräche in Hittisau.

Hittisau. Den vielen sozialen und gesundheitlichen Aspekten der dritten Lebensphase widmen sich die Land|Gespräche am Samstag, 9. Oktober 2021, 13 bis 18 Uhr im Ritter-von-Bergmann-Saal in Hittisau. Namhafte Referentinnen und Referenten werden sich nicht nur mit dem Älterwerden und seinen Begleiterscheinungen, sondern auch mit der Vorsorge für ein gesundes und selbstbestimmtes Alter befassen. Ebenso steht die Rolle von Angehörigen älterer Menschen und die Bedeutung sinnerfüllten Tätigseins über Generationsgrenzen hinweg im Fokus.

Mit den ins Alter kommenden starken Jahrgängen droht das hohe Niveau der Gesundheitsversorgung an seine personellen und finanziellen Grenzen zu stoßen. Jede und jeder muss sich daher auf Veränderungen einstellen, sei es als Betroffene oder als Familienangehörige. Vorsorge, Eigeninitiative und gegenseitiges Unterstützen im Alter werden größere Bedeutung erlangen. Mit diesen und weiteren Themen beschäftigen sich bei den Land|Gesprächen ausgewiesene Expertinnen und Experten als Vortragende: Erika Geser-Engleitner, Sozialwissenschaftlerin mit dem Fokus Familie und Generationen, FH-Vorarlberg, Daniela Egger, Kulturschaffende und Projektleiterin bei connexia gem. GmbH, Heike Bischoff-Ferrari, Professorin für Altersmedizin an der Universität Zürich sowie Ludwig Hasler, Philosoph, Physiker und Erfolgsautor: „Für ein Alter, das noch was vorhat”. Die Moderation übernehmen Dr. Albert Lingg und Architektin Eva Lingg.