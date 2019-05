Ziel ist und bleibt die Halbfinalteilnahme

Am kommenden Wochenende findet in Mücheln Deutschland der 3. Radball Weltcup 2019 statt.

Am Start die Teams Sulz/Dornbirn mit Kevin Bachmann / Stefan Feurstein (aktuell in der Zwischenwertung punktegleich mit dem Führenden auf Platz 2) sowie das Team Dornbirn mit Pascal Fontain / Patrick Köck. Für Sulz/Dornbirn sollte es bei guter Tagesverfassung wieder möglich sein, in das Halbfinale zu kommen. Für Dornbirn ist es das klare Ziel sich gegenüber dem ersten Weltcup auf einem besseren Platz zu platzieren (Rang 9). An einem guten Tag sind aber auch Sie in der Lage sämtliche Mannschaften in Ihrer Gruppe zu ärgern.